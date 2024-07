Lite al coltello. 2 feriti

Letture: 1542

Una lite fra coinquilini è finita con l’uso dei coltelli e ha causato il ferimento reciproco di due egiziani. Alla 1.14 della scorsa notte in via Pontenuovo, zona Crescenzago, a Milano, è stato segnalato un uomo che stava male per strada. Una volta sul posto però in soccorritori hanno visto che era stato ferito diverse volte con un’arma da taglio, al braccio e alla gamba sinistri e quindi mentre prestavano le prime che hanno chiamato la centrale operativa del 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Il ferito, un egiziano di circa 25 anni, è stato portato al pronto soccorso del policlinico, in codice giallo. È stato trattenuto in ospedale per il sospetto taglio di un tendine. Dopo aver appurato che le ferite erano il risultato di una lite all’arma bianca avuta con un altro egiziano quasi coetaneo per questioni legate alla convivenza, i poliziotti si sono recati a casa dei due. Qui hanno trovato l ‘altro egiziano, anche lui ferito, in modo leggero, alla gamba e al braccio. Soccorso e portato anche lui in ospedale, al , è stato dichiarato guaribile in 10 giorni. Sono stato tutti e due denunciati d’ufficio per lesioni aggravate.

