Incendio e infortunio sul lavoro a Bareggio

Letture: 3381

Un’incendio e infortunio sul lavoro questa mattina in un’azienda chimica di Bareggio. Una fiammata che è uscita dalla parte alta della cisterna dei solventi ha scatenato l’allarme poco prima delle 9 30. La chiamata che ha avvistato dell’incendio divampato all’interno dell’azienda che si trova al numero civico 2 di via Varese, a Bareggio, è delle 9.36.

Annunci

I vigili del fuoco del distaccamento di Rho e il nucleo sono giunti sul posto nei canonici 8 minuti dalla chiamata, e hanno agito immediatamente in base alle indicazioni di protocollo dell’azienda in questione, ma erano già intervenuti da subito gli uomini delle squadre antincendio dell’ azienda stessa. Il serbatoio conteneva dei solventi che sembra che abbiano preso fuoco durante i lavori di manutenzione che un operaio, un uomo di 58 anni, stava eseguendo.

Annunci

L’unica persona rimasta ferita nello scoppio. Ha delle ustioni di primo grado alle braccia e al volto. E’ stato soccorso sul posto da un’automedica e da un’auto infermieristica, oltre che da un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano e poi portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda. Non è in pericolo di vita.

Annunci

Intanto i vigili del fuoco del distaccamento di Rho e quelli del nucleo NBCR del comando provinciale di via Messina hanno continuato a spegnere e a circoscrivere le fiamme, coordinando i due mezzi del distaccamento di Rho con la squadra NBCR, con i vigili del fuoco interni. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Rho e i tecnici dell’Ats.