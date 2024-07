Rocambolesco furto di un orologio di lusso, finisce abbastanza bene con il recupero del maltolto.

Letture: 4653

Ha rubato, durante una rapina un orologio di lusso. Ieri, durante i servizi ad alto impatto organizzati dalla polizia di stato nel centro di Milano, i poliziotti del commissariato Centro hanno arrestato un marocchino 16enne accusandolo di rapina aggravata in concorso e lo hanno indagato per resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 15, in via Tommaso Grossi, il 16enne, insieme ad altri 2 coetanei, ha rapinato un 38enne cambogiano portandogli via il suo orologio del suo or di lusso. Il 38 enne era insieme alla sua famiglia quando è stato avvicinato dai 3 giovani con una scusa, poi il 16enne all’improvviso gli ha stappato l’orologio dal polso ed è fuggito, rincorso dai poliziotti in borghese che avevano assistito alla scena.

Ne è nata una colluttazione che ha fatto cadere l’orologio per terra, dove è stato preso da uno dei due complici, che ha tentato a sua volta la fuga, ma è stato fermato per un attimo da un addetto alla sicurezza di un negozio. Il complice è riuscito a liberarsi della presa ed è riuscito a fuggire, ma nella fretta ha perso l’orologio, che è stato recuperato da un conoscente del 38enne. Il 16enne, unico arrestato è stato condotto presso il CPA Beccaria di Milano.

