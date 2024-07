Un po’ di Giustizia. Truffe agli anziani. Napoletano smascherato e catturato a Milano

Letture: 1789

La Polizia di Stato di Milano ha denunciato un 44enne napoletano accusandolo di aver compiuto delle truffe agli anziani e ha restituito oltre 16mila euro e una collanina in oro a due cittadine italiane, di 77 e 79 anni, che erano state ingannate con la tecnica del finto avvocato.

Le Indagini e l’arresto

Il denaro e i preziosi erano stati sequestrati il 20 giugno alla fermata della stazione Centrale della Metropolitana M1 da una pattuglia della Polmetro dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il 44enne aveva fornito versioni fantasiose sulla provenienza della somma, ma ulteriori indagini della Squadra Mobile hanno permesso di ricostruire i suoi movimenti tra le province di Milano, Monza Brianza, Como e Lodi.

Per le truffe agli anziani adottava la tecnica delle truffe agli anziani

Il truffatore utilizzava la tecnica del finto avvocato, facendo credere alle vittime che era necessario pagare la parcella di un avvocato per la difesa di un figlio coinvolto in un grave incidente. Una delle anziane aveva consegnato 16mila euro, somma che aveva riservato per spese legate a un lutto familiare.

Le prove e la restituzione

L’analisi delle telecamere di sorveglianza e i riconoscimenti fotografici hanno fornito ulteriori riscontri della responsabilità del 44enne. La Procura di Milano ha disposto il dissequestro e la restituzione del maltolto alle vittime, confermando la chiara riconducibilità dei soldi e dei monili alle anziane donne.

L’Importanza della prevenzione

La sinergia tra gli uffici di Via Fatebenefratelli e quelli investigativi ha permesso di ottenere un significativo risultato, soprattutto per il totale recupero e restituzione del bottino. La Polizia di Stato continua il suo impegno costante per prevenire e contrastare le truffe agli anziani, invitando i cittadini a fare attenzione e a contattare le forze dell’ordine in caso di sospetti.

Il vademecum della polizia contro le truffe agli anziani

Consigli per Prevenire le Truffe Sul sito della Polizia di Stato è disponibile un vademecum informativo con consigli utili e le situazioni più comuni che mettono a rischio i cittadini. È importante essere vigili e informati per evitare di cadere vittima di truffe.