Un altro incidente sul lavoro. Più facile farsi male quando ci si sente troppo sicuri di sè.

Incidente sul lavoro ieri in via Brennero angolo XX settembre a Milano. Durante i lavori di ristrutturazione di un edificio un operaio di origini albanesi di 54 anni è precipitato per alcuni metri da un vano scale e ha riportato delle gravi ferite alle gambe. Soccorso e messo in sicurezza dai vigili del fuoco del distaccamento di via Sardegna è stato trasportato dai soccorritori del 118 al Policlinico di Milano, in codice giallo.

Il numero degli incidenti sul lavoro è aumentato esponenzialmente negli ultimi tempi. Il motivo è quasi sempre da imputarsi, specialmente per quello che riguarda le cadute dall’alto, alla leggerezza di non assicurarsi in modo regolare. Chi si sente troppo sicuro di sé, nel fare lavori che richiedono salire sui tetti piuttosto che su impalcature, sono le persone che tendono a seguire meno le raccomandazioni di sicurezza, nonostante siano obbligatorie e sono anche le persone soggette ad incidenti gravi.

