Incidente sul lavoro. Folgorato un operaio

A mezzogiorno di oggi un giovane operaio egiziano, di circa 30 anni, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro e si è folgorato le mani mentre lavorava in una cabina elettrica di pertinenza dell’azienda CD LAN spa, nel Caldera business park di vi Caldera, a Milano. Il 30enne avrebbe preso la forte scossa elettrica alle mani, che so rimaste scottate, dopo aver accidentalmente tagliato un cavo in cui correva ancora la tensione elettrica.

E’ stato in primo luogo soccorso dai vigili del fuoco dl comando provinciale di Via Messina, e poi, una volta al sicuro, consegnato ai soccorritori di padana emergenza di Milano e e agli infermieri dell’automedica inviata da Milano, e velocemente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda. Sul posto dell’incidente, per i rilevi dell’infortunio c’è la polizia di stato

