Drammatico incidente. Contromano in autostrada. 1 ferito grave

Letture: 2490

Gravissimo incidente questa notte, poco dopo mezzanotte e mezza sull’autostrada Milano Torino, in direzione Torino, nel tratto del comune di Cornaredo che si trova poco prima l’uscita di Rho. Un furgone procedeva contromano ed è andato ad impattare contro un taxi, che proveniva da Milano. il cui autista è rimasto gravemente ferito. Sono rimaste coinvolte altre 3 automobili. Dopo aver causato l’incidente, il conducente del furgone è fuggito nei campi. .

Annunci

La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata a mezzanotte e 49 minuti e sono state immediatamente attivate le misure di sicurezza. Il tratto di autostrada è stato chiuso, e sul posto sono arrivate le ambulanza di Padana Emergenza di Milano e di Soccorso Rho e sue auto mediche. Coadiuvate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e dalla polizia stradale oltre che dal personale dell’società autostrade di Torino.

Annunci

La scena del disastro

Mentre i soccorritori presenti si occupavano delle condizioni del taxista 47enne che era in condizioni gravi e lo trasportavano in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, uno degli ospedali in cui è attivo il trauma team per la gestione dei feriti di incidenti gravi, vigili del fuoco e polizia stradale erano alla ricerca del conducente del furgone. Nei campi poco distanti hanno trovato un uomo , in stato di veglia, che era probabilmente sul furgone ma che diceva di non ricordare quanto accaduto. Potrebbe trattarsi del 39enne che è stato soccorso e trasportato in codice giallo al prono soccorso dell’ospedale di Legnano.

Annunci

Si è trattato di un incidente drammatico e si è verificato a metà strada circa fra la barriera della Ghisolfa e l’uscita di Arluno. Generalmente chi fa l’errore, che per la conformazione dell’autostrada, è praticamente impossibile non percorre tratti così lunghi prima di impattare contro qualche altro veicolo. E’ quindi ipotizzabile che il conducente del furgone abbia effettuato una inversione a U dopo aver superato il casello di Arluno