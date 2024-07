Violenta rapina ad un’ anziana Aggredita nel Palazzo a Milano

Letture: 2334

Una brutale aggressione ai danni di un’anziana signora è avvenuta intorno alle 18:40 di domenica 14 luglio in via Caracciolo, nella zona Cenisio, di Milano. La rapina è stata in parte ripresa dalle telecamere di sorveglianza del palazzo e mostra i due malviventi, che indossavano maschere nere mentre passavano sotto le telecamere, che seguono la donna fino al portone di casa.

Annunci

La Dinamica della Rapina

I due rapinatori hanno pedinato la donna fino all’ingresso del suo palazzo e hanno finto di dover entrare. La signora gentilmente, ha tenuto loro la porta aperta. invece i due uomini l’hanno aggredita brutalmente: uno l’ha immobilizzata da dietro mentre l’altro tentava di strapparle la collanina dal collo. La vittima, che aveva in braccio il suo cagnolino, è caduta a terra e i rapinatori sono fuggiti.

Annunci

La Reazione della Vittima

Nonostante la violenza dell’aggressione, la signora non ha riportato ferite. Si è alzata ed è uscita dal palazzo cercando di individuare la direzione di fuga degli aggressori. Sono fuggiti verso nord, probabilmente in bicicletta. Sono in corso le indagini per individuarli. Ma le difficoltà sono molte, i nordafricani presenti a Milano tendono ad assomigliarsi molto e se non sono già stati profilati, tramite le impronte digitali e una scansione per il fotosegnalamento, rintracciarli e accusarli è più difficile. E’ il motivo per cui è così importante descrivere i segni particolari e i vestiti.

Annunci