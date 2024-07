Spaccio di droga fra Parabiago, Cerro e Arconate. Sgominata una banda

Letture: 8028

Sin dal gennaio 2023, i carabinieri della compagnia dei carabinieri di Legnano indagavano sullo spaccio di droga nella zona fra Parabiago, Busto Garolfo, Arconate e fino a Cerro Maggiore. Il flusso di stupefacenti che giravano, e in parte girano ancora, nella zona è molto ingente, e 7 persone hanno ricevuto questa mattina un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Le 7 persone, 4 albanesi e 3 italiani, tutti fra i 30 e i 48 anni, sono accusati di traffico di stupefacenti in concorso e in modo continuativo. 5 di loro sono pregiudicati, e sono tutti considerati responsabili dello spaccio di cocaina hashish e marijuana nell’altomilanese. Gestivano lo spaccio di droga in una vasta zona della provincia di Milano. Per individuarli e portare ai giudici i fascicoli con le prove della loro colpevolezza sono stati usati molti mezzi, fra cui anche intercettazioni telefoniche e ambientali, e un attento monitoraggio, in borghese e in divisa, del territorio di competenza della compagnia.

Così i carabinieri hanno scoperto che il gruppo dedito alla vendita e spaccio di droga, utilizzava come magazzino un appartamento di Arconate e un ristorante di Cerro Maggiore, che erano nella disponibilità di due degli indagati. Il gruppo era organizzato, e seguiva dei protocolli operativi studiati a tavolino e ben collaudati. Avevano costruito una rete di vendita al dettaglio giornaliera che garantiva ricche e sicure fonti di guadagno assicurando la distribuzione di notevoli quantità di sostanza in un breve arco di tempo.

Fra gli episodi più rappresentativi si possono indicare i 3 arresti effettuati a giugno 2023 dalla sezione operativa di Legnano, che sorpresero 3 italiani, fra cui c’erano due dei destinatari del provvedimento di oggi, in possesso di 20 kg di hashish e 10 kg di marijuana. Altri due italiani furono arrestati dai carabinieri a Sarzana, in provincia di La Spezia, nel maggio 2023. Sulla base delle informazioni scambiate fra i comandi dei carabinieri di Legnano e di Sarzana, i militari sorpresero i due italiani poco dopo aver comprato da uno dei 4 albanesi 400 gr. circa di marijuana e 58 di hashish.

Oltre agli arresti in flagranza, le intercettazioni telefoniche e i servizi di sorveglianza hanno permesso di immortalare in video e foto molti episodi di spaccio di droga, che sono state incluse nel fascicolo del granitico impianto di accuse. Debellati? Forse solo questa banda, perchè nei nostri paesi lo spaccio di droga, che avviene soprattutto nei boschi, continua a devastare le famiglie e a rovinare giovani e meno giovani. Però, è già un successo e bisogna continuare a tentare di liberarsi si questo problema.

