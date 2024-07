Incendio a Milano. 21 appartamenti evacuati e 8 feriti

Letture: 2311

Questa notte a Milano è scoppiato un grave incendio. È successo poco prima delle due, in un appartamento al primo di una palazzina di 8 piani, in via Tito Livio 2. Otto persone sono rimaste leggermente ferite sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale in codice verde e giallo. Al momento dell’arrivo, lesquadre dei Vigili del Fuoco hanno evacuato 21 dei 24 appartamenti dello stabile, a scopo precauzionale.

L’appartamento che è andato a fuoco era abitato da una 38enne italiana, che è riuscita a scappare in tempo. Sul posto Sono intervenuto una trentina di vigili del fuoco e hanno impiegato più di tre ore per circoscrivere le fiamme bonificare lo stabile dal gas e dai fumi prodotti dalla combustione l’intervento si è concluso questa mattina alle 5:00 con il rientro degli abitanti degli appartamenti in condizioni di abitabilità. Non sono ancora state rese note le cause dell’incendio, ma la causa più comune degli accenti degli appartamenti sono i corto circuiti elettrici.

