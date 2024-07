Esplosione a Corbetta. 2 feriti gravi

Letture: 5777

Questo pomeriggio, intorno alle 14.30, in un cantiere di via Milano 14, una traversa della via Novara, a Corbetta si è verificata l’esplosione di un contenitore di catrame. Il materiale bollente ha colpito gli operai che erano presenti sul posto, ustionandoli.

Allertata quasi in tempo reale, alle 14.36 la centrale operativa del 112 ha inviato un’automedica di secondo livello e due ambulanze dei Volontari di Arluno e della Croce Bianca di Magenta, oltre ai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e alla polizia locale di Corbetta.

I soccorritori si sono occupati medicare sul posto un 60enne con ustioni di secondo grado al volto è alle braccia e di primo grado al torace, che hanno poi portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Un 62enne è stato,invece, trovato con ustioni di primo grado al volto, alle braccia e alle gambe. È stato portato, in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Magenta. L’ altro operaio, un 63nne, è stato medicato sul posto ma non ha avuto bisogno di essere portato in ospedale.

Ai carabinieri e alla polizia locale sono stati affidati i compiti della gestione della viabilità in modo da permettere i soccorsi.