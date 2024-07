Milano. Allagamento disastroso in Via Fontana. 400 famiglie senza luce e acqua

Letture: 4804

Da questo pomeriggio i vigili del fuoco di Milano sono impegnati in via Fontana, zona piazza 5 giornate, per un allagamento provocato durante lavori di scavo da parte di un’azienda che lavora per conto di Unireti. Con l’escavatore hanno perforato un tubo da 45cm della rete idrica.

L’allagamento e ne è scaturito ha interessato la via Fontana dal civico 3 al civico 89, praticamente tutta la via seguendone la pendenza e sta provocando soprattutto forti disagi alla popolazione residente ne luogo e alle attività commerciali. 250 famiglie sono rimaste quasi da subito senza o quasi fornitura dell’acqua. Inoltre la rottura del tubo sta impedendo il regolare svolgimento di attività commerciali e le attività degli ambulatori e dei presidi sanitari.

I vigili del fuoco sono presenti con due APS dei distaccamenti di piazzale Cuoco e via Benedetto Marcello. Per l’entità del problema è stata coinvolta anche la protezione civile del comune di Milano che si sta occupando delle evacuazioni e dell’assistenza alla popolazione.

La piú grande difficoltà del momento è quella di trovare la valvola di chiusura di sicurezza a monte del tubo danneggiato. Non ha risposto ai comandi di chiusura automatici e si è bloccata. Intorno alle 17.47 i tecnici di unireti erano al lavoro per intercettarla manualmente. Intanto, a causa del livello raggiunto dall’acqua, sono andate in tilt anche due cabine elettriche.

Alle 18.15 le utenze senza acqua e senza luce sono salite a 400. 230 in via Fontana, e il resto distribuito fra le vie Visconti, Regina Margherita e Corso di Porta Vittoria. La situazione è tutt’ora in evoluzione, ma quello di oggi si può già definire un disastro di dimensioni gravi, anche perchè avvenuto in un luogo ad alta densità di popolazione. Gestire 400 famiglie senza rvizi essenziali nn sarà uno scherzo, per la protezione civile di Milano.

