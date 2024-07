Incidente stradale ad Arluno

Letture: 0

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio intorno alle 17:45, sulla Statale 34 per Turbigo, poco prima del ponte dell’autostrada e dell’alta velocità. 4 i feriti. Dopo la chiamata al 112, la centrale operativa ha inviato sul posto due ambulanze della Croce Bianca di Sedriano e dei Volontari di Arluno, i cui soccorritori si sono presi cura delle persone che erano rimaste coinvolte. Si tratta di 3 uomini di 26, 53 e 54 anni e di una donna di 46 anni. Le dinamiche i motivi per cui si è verificato l’incidente sono al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Legnano che erano sul posto con una radiomobile e hanno eseguito i rilievi.

Mentre i Carabinieri si occupavano della gestione amministrativa dell’incidente e della viabilità, i soccorritori delle due ambulanze si sono occupati dei feriti che sono stati poi trasferiti ai Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo e di Magenta. Uno dei feriti è in codice giallo. La strada dove si è verificato l’incidente è rimasta bloccata per diverso tempo. Non è un punto particolarmente pericoloso per gli incidenti ma essendoci nei pressi il benzinaio e il ponte con il sottopasso possono capitare degli errori di valutazione sulla velocità e sui sorpassi.

