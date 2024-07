Polly il pappagallo è salvo grazie ai Vigili del fuoco

Letture: 7308

I vigili del fuoco di Magenta e di Corbetta hanno salvato Polly, un pappagallo fuggito da casa terrorizzato dal temporale, che si era arrampicato su un albero ed era rimasto bloccato e incastrato ad un ramo con il guinzaglio.

Annunci

Ieri sera, intorno alla 20, il forte temporale che ha colpito Milano e l’hinterland ha spaventato il povero Polly, il pappagallo. Soprattutto i tuoni e i fulmini, estremamente violenti lo hanno terrorizzato al punto che ha strappato il guinzaglio del trespolo ed è fuggito da casa, a Cisliano. I proprietari lo hanno cercato disperati per ore fino ad individuarlo, questa mattina, un albero in un parco di via della Vittoria, sempre a Cisliano.

Annunci

I pappagalli volano poco, ma sono bravissimi ad arrampicarsi. Aveva ancora il guinzaglio legato alla zampa che si era attorcigliato intorno ai rami e alle fronde. Polly era bloccato ad un ramo dell’albero I vigili del fuoco di Magenta e Corbetta lo hanno liberato, salvato e riconsegnato alla sua famiglia utilizzando un’autoscala. Non è stato un intervento semplice, ma anche Polly ha colloaborato e alla fine tutto è finito per il meglio.

Annunci

“L’attività del vigile del fuoco è intrisa anche di queste sfaccettature. Il salvataggio, di qualunque natura sia, non ha confini e non è mai selettivo.” ci dicono dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Anche l legge, infatti, affida ai vigili del fuoco il salvataggio degli animali feriti incastrati o in pericolo.