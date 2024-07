Pedone investito. Ha 81 anni ed è in codice rosso

Letture: 3966

Un pedone investito da un’auto poco prima delle 10 di questa mattina in via Toniolo a Nerviano . La centrale operativa del 112 ha ricevuto la chiamata alle 9.58 e ha inviato sul posto, in codice rosso, un’ambulanza della Pubblica assistenza Rho Soccorso, un’automedica proveniente da Varese.

Per i rilievi e la viabilità ha avvisato la polizia locale di Nerviano. Una volta in via Toniolo, i soccorritori hanno confermato le gravi condizioni dell’81enne, che aveva un trauma cranico e un altro alla gamba. È stato stabilizzato e poi trasportato, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale di Rho.

