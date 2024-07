Maltempo. I vigili del fuoco di Magenta e Inveruno sono in supporto a Varese

Letture: 1240

A causa del maltempo previsto fino alla mezzanotte di oggi, 12 luglio, questa mattina due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Inveruno e di Magenta sono state inviate dal comando provinciale in aiuto delle squadre della provincia di Varese che stanno affrontando le conseguenze del maltempo che si è scatenato soprattutto sulla zona pedemontana a montana. la parte collinare e montana della Lombardia .

Attualmente la provincia di Varese e la parte a nordest della Lombardia sono in Allerta arancione di protezione civile per le piogge e i temporali, e per il rischio idrogeologico, cioè la possibilità che le piogge copiose destabilizzino il terreno e facciano precipitare a fondo valle alberi, frane e detriti. Il rischio maggiore riguarda anche i torrenti che si ingrossano trascinano a valle cons loro alberi e detriti e rischiano di creare delle dighe che poi li fanno tracimare o scendere a vale con molta violenza.

