Rapina una donna davanti ai militari. Finisce in camera di sicurezza

Letture: 236

Una rapina davanti ai militari in servizio al memoriale della Shoah, è stato il colpo di genio di un 30enne egiziano. Erano le 8 di questa mattina quando l’uomo ha aggredito una donna di 49 anni che stava salendo sul suo scooter. La ha spintonata e fatta cadere a terra mentre lui è partito a razzo con lo scooter. È successo in via Ferrante Apporti, nei pressi del memoriale della Shoah, a fianco della Stazione Centrale, dove c’è la piazzetta dedicata a Edmond Jacob Safra.

Annunci

Ad assistere alla rapina c’erano i militari dell’esercito che prestano servizio di vigilanza al Memoriale. Mentre una pattuglia dell’esercito inseguiva l’egiziano con la Jeep, gli altri hanno chiamato il 112 e soccorso la signora. Sul posto, in coordinazione con la pattuglia dell’esercito e in collegamento radio, sono arrivati le radiomobili dei carabinieri della stazione Porta Garibaldi e del C.I.O. del 3° Reggimento Lombardia.

Annunci

I militari dei due corpi hanno rintracciato l’egiziano, lo hanno bloccato e i carabinieri lo hanno arrestato. Si tratta di un 30enne irregolare e con precedenti di polizia. Ora si trova in camera di sicurezza, mentre procedono gli approfondimenti e le pratiche di rito. E’ accusato di rapina. I carabinieri hanno anche recuperato lo scooter che è stato restituito alla vittima. La signora è stata medicata sul posto dai soccorritori del 118, ha solo, per fortuna delle lievi escoriazioni che non necessitavano di trasporto e visite in ospedale.



Annunci