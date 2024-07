Denuncia il compagno per atti persecutori e salta fuori un repertorio di droga e armi

Letture: 2571

Ieri una donna italiana di 25 anni si é presentata alla stazione dei carabinieri di Affori per denunciare il compagno per atti persecutori. Dopo averla ascoltata, e raccolto la sua testimonianza, i carabinieri hanno deciso di fare una visita a casa del compagno 26enne, in via sant’Arialdo.

L’uomo è stato arrestato in flagranza ma non per i maltrattamenti. All’arrivo dei carabinieri non ha fatto in tempo a nascondere la sua attività. In casa aveva 1,300 kg d marijuana, 15 grammi di mamd, 243 grammi di cocaina e 100 grammi di hashih.

La sorpresa finale per i carabinieri é stata anche che l’uomo era in possesso di un Revolver Smith & Wesson, che è risultato essere stato rubato nel 1973, oltre a 230 munizioni di vario calibro.

Le accuse con cui è stato accompagnato immediatamente in carcere sono detenzione di stupefacenti a fine di spaccio, ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni. La denuncia per maltrattamenti seguirà un’altra strada. La cosa importante è che questo pazzo armato sia però sotto custodia.