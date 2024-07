Incidente stradale a Ossona

Letture: 2556

ieri pomeriggio intorno alle 16:00 alla rotonda fra via Gorizia e via Nino Bixio Ossona Si è verificato un incidente stradale fra un’auto e un furgone cassonatoin cui sono rimaste ferite due persone. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Inveruno, la polizia locale di Ossona e due ambulanze della Croce Bianca di Magenta e della Croce Bianca di Sedriano.

Nonostante si sia trattato di un incidente piuttosto scenico, i feriti Fortunatamente non sono molto gravi una donna di 36 anni, la conducente dell’auto, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Magenta di Magenta, mentre dei due uomini che erano a bordo del furgone solo uno ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. Si tratta di un 47enne e l’ambulanza lo ha portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta in codice verde. L’altro stava bene e ha rifiutato quindi il trasporto in ospedale.

La polizia locale del comune di Ossona, che era sul posto Ha predisposto alla chiusura temporanea di via Gorizia perché in seguito all’incidente entrambi gli automezzi avevano perso carburante che si era riversato sulla strada. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Inveruno si è occupata quindi del ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

