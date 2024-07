Esplosione a Castano Primo. 4 feriti

Letture: 7935

Ieri pomeriggio intorno alle 19 a Castano Primo Il forte rumore di una esplosione è rimbombato in paese. Ad esplodere è stato un macchinario dell’azienda Angeloni group che si trova in via Tiepolo.

Annunci

L’immediata chiamata dei soccorsi ha permesso alla centrale operativa del 112 di inviare sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e di Inveruno, due ambulanze della Croce Bianca di Legnano e della Croce Azzurra di Buscate, oltre a un automedica proveniente dall’Att di Varese.

Annunci

4 operai feriti

Quattro operai sono rimasti leggermente feriti e trasportati al Pronto soccorso all’ospedale di Legnano, in codice verde e in codice giallo. L’esplosione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta durante l’utilizzo di un macchinario per la lavorazione della resina termoindurente utilizzata sui tessuti.

Annunci

Dallo stesso macchinario sono scaturite le fiamme che sono state immediatamente circoscritte dalle squadre dei Vigili del fuoco provenienti dai Distaccamenti di Legnano e di Inveruno cui si sono aggiunti due nuclei dalla sede centrale di Milano. L’area è stata già messa in sicurezza è già da ieri sera erano in corso le operazioni di bonifica.