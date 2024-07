Caccia al ladro. Presi con le mani nel sacco e le forbici nel sedere

Letture: 69

Un’operazione della squadra mobile di Milano, una caccia al ladro per le strade di Milano che poteva finire molto male a causa di un paio di forbici che uo dei delinquenti aveva nascosto fra le natiche.

Ieri pomeriggio gli agenti della squadra antiborseggio della squadra mobile di Milano, condotta dal dott. Filippo Bosi, hanno notato, in viale Tunisia, 3 marocchini, di 18, 22 e 24 anni, che armeggiavano intorno al bagagliaio di una moto da cui sono riusciti a prelevare una borsa. Non essendoci le condizioni di sicurezza per il fermo, i poliziotti hanno chiamato i rinforzi e hanno seguito il trio, che è sceso nel mezzanino della metropolitana gialla, dove ha preso un treno.

La caccia al ladro in Duomo – Il video

I tre sono scesi dal treno della MM3 alla fermata Duomo e hanno iniziato ad osservare i passeggeri dei treni in arrivo, fino a che non hanno individuato una vittima. Hanno adocchiato un uomo di nazionalità bengalese che sedeva vicino alle porte e indossava un orologio di valore. Mentre due dei marocchini bloccavano le porte del treno, il terzo ha strappato l’orologio dal polso dal bengalese. A quel punto sono intervenuti i poliziotti in forze che hanno bloccato i tre.

Dove tengono le forbici, da prendere in caso di bisogno se li ammanettano con le mani dietro la schiena

Quella della squadra mobile è stata un’operazione ben coordinata che ha permesso di recuperare anche la refurtiva sottratta dalla moto, ma la vera sorpresa è arrivata durante la perquisizione dei tre malviventi. Oltre alla refurtiva, i tre avevano addosso diverse armi da taglio, per lo più taglierini e coltelli, ma uno di loro aveva esagerato. infatti tra le natiche del sedere aveva nascosto una forbice dalle lame lunghe 15 cm.

L’unica motivazione possibile per tenere delle forbici tra le chiappe, con il rischio di farsi male seriamente, è quella di avere l’intenzione di prenderle, reagire violentemente e colpire i poliziotti in caso di arresto, perché le forze dell’ordine ammanettano gli arrestati con le mani dietro la schiena, prima di perquisirli o caricarli in auto. I marocchini, dopo la querela delle due vittime, sono stati accusati per furto, aggravato dal porto gli oggetti atti ad offendere, e processati per direttissima.

