Blitz Antidroga: Arrestato spacciatore in zona Sempione (video)

Blitz antidroga. Ieri pomeriggio, martedì 4 luglio, gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile milanese hanno portato a termine un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga in zona Sempione. Durante il servizio, in via Canonica, gli agenti hanno notato un 28enne all’interno di un’auto, intento a effettuare diverse chiamate con il cellulare, in evidente attesa di qualcuno.

Poco dopo, un uomo si è avvicinato all’auto, è salito a bordo per poi scendere rapidamente e allontanarsi. I poliziotti hanno fermato quest’ultimo, trovandolo in possesso di una dose di cocaina acquistata precedentemente per 40 euro. L’acquirente è stato denunciato.

Il video

Gli agenti hanno quindi bloccato il 28enne in via Elvetia. Durante la perquisizione, all’interno del vano portaoggetti dell’automobile, è stato rinvenuto il portafogli del giovane contenente 950 euro in contanti. Inoltre, nascoste nella cerniera di blocco per la chiusura dello sportellino del vano di rifornimento, sono state trovate 13 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 5,45 grammi. Il 28enne, che ora dovrà rispondere delle accuse di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, è stato arrestato.

