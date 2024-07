Maltrattamenti in famiglia a Sedriano: arresto per 42enne

Letture: 2577

A Sedriano, lo scorso 29 giugno, poco dopo le 22.30, i carabinieri delle stazioni di Sedriano, Magenta e di Bareggio hanno arrestato un pregiudicato 42enne per maltrattamenti in famiglia. L’uomo aveva infatti picchiato la compagna durante un litigio e poi, una volta intervenuti i soccorsi, aveva tirato un forte pugno al petto ad uno dei soccorritori del 118.

Annunci

Durante la lite il 42enne aveva cominciato a colpire a pugni e calci la donna e il figlio di lei, 32enne, che si trovava a casa della donna a scontare un periodo di arresti domiciliari. Le urla hanno attirato l’attenzione ed è stato chiamato il 112 che ha inviato un’ambulanza e allertato i carabinieri. I soccorritori sono arrivati per primi ma l’uomo non ha permesso loro di aiutare la donna e ha sferrato un forte pugno al petto ad uno dei soccorritori. I sanitari non si sono però persino d’animo. Hanno fatto uscire con loro il figlio e al moglie dell’uomo e con l’ambulanza si sono recati alla vicina stazione dei carabinieri di Sedriano, dove hanno raccontato l’accaduto.

Annunci

Mentre i carabinieri si recavano nell’appartamento di Sedriano per arrestare in flagranza il 42enne, che hanno poi portato al carcere di san Vittore, il soccorritore, la donna e il figlio 32enne sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta in codice verde. La donna è stata giudicata guaribile il 7 giorni. Il soccorritore e il figlio hanno prognosi di 2 e 5 giorni.

Annunci

La notizia è stata divulgata solo oggi perché l’udienza di convalida dell’arresto si terrà solo nei prossimi giorni, ma l’accusa nei confronti del pregiudicato 42enne è di maltrattamenti nei confronti della compagna e del figlio della donna e di violenza nei confronti di incaricato di servizio pubblico.