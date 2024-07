Ossona. Va storto, cade dalla bici e e soccorso dalla Croce Bianca

Letture: 2559

E’ successo questa sera a Ossona, in via Patrioti, all’altezza, quella della caduta, del numero civico 24. Lo hanno visto prendere la bicicletta, percorrere pochi metri di strada in direzioni altalenanti per poi cadere rovinosamente a terra, come un fantoccio. E’ rimasto lì, per terra senza muoversi, cosa che convinto chi ha assistito alla scena che era il caso di chiamare il 112.. La causa dell’incidente è però precedente di qualche ora.

La chiamata al 112 è arrivata alle 21.14. Poco dopo l’ambulanza ha attraversato il paese a sirene spiegate, in codice giallo di uscita. I soccorritori hanno raggiunto ferito nel punto in cui era caduto. Li si sono resi conto che quello che era stato segnalato come incidente stradale era di fatto la logica conseguenza del detto ossonese che sostiene sia impossibile, alla sera, andar via dritti da Ossona.

Diciamo che se per guidare la bicicletta fosse stata necessaria la patente, al 55enne di origini sudamericane protagonista di questa storia gliela avrebbero ritirata. L’alcool test avrebbe splafonato i valori. Infatti aveva inforcato la bici dopo aver visitato diversi bar e partecipato a diversi giri di bevute. I soccorritori lo hanno quindi sollevato e controllato che nella caduta non si fosse rotto nulla.

Hanno poi determinato che non era in coma etilico, ma che non riusciva ad alzarsi da solo perchè il mondo gli girava intorno a una velocità maggiore di quella che poteva tollerare il suo stomaco. Una volta seduto sull’ambulanza e nel momento in cui, nei liquidi nel suo sangue, l’acqua ha ricominciato ad essere predominante rispetto all’alcool si è sentito meglio. Ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è tornato a casa sua a piedi. la bicicletta la riprenderà domani. O forse dopo domani. Insomma, quando si sveglierà.