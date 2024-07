Aggredito uomo di 39 anni a Milano: aggiornamenti e indagini in corso

Letture: 3551

Un uomo di 39 anni è stato portato in codice rosso al Policlinico di Milano dopo essere stato aggredito da sconosciuti nella serata di domenica 30 giugno. L’episodio è avvenuto poco prima delle 21:30 in via Elio Vittorini, orario in cui è arrivata la chiamata al nue 112. La centrale operativa hai inviato sul posto un’ ambulanza del 118 e un’automedica, in codice giallo, oltre che le volanti della polizia di stato.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi la situazione è risultata più grave del previsto. L’uomo soccorso presentava una ferita alla testa e diverse contusioni, segni di della violenta aggressione, lesioni che hanno determinato l’aggravamento del codice di intervento. dopo le prime cure i soccorritori hanno trasportato il 39enne al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Milano, in codice rosso.

L’esatta sequenza degli eventi che ha portato all’aggressione è ancora al vaglio dei detective della questura. Le indagini proseguono per raccogliere tutte le testimonianze possibili e per visionare eventuali riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Chiunque abbia informazioni utili sull’aggressione dovrebbe riferirli alle autorità. La testimonianza di possibili testimoni oculari in questi casi , infatti, è cruciale per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. L’ uomo aggredito è ancor in osservazione medica al Policlinico

