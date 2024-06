Furto da Ritmo and Shoes a San Vittore Olona. Arrestati 2 minorenni

Letture: 157

Dopo un furto allo Store Ritmo and Shoes, che si trova a San Vittore Olona, sulla strada statale del Sempione, ieri sera i carabinieri della compagnia di Legnano hanno arrestato in flagranza di reato due giovani minorenni.

Il furto è stato scoperto quasi subito, ma i ladri entrati nel magazzino erano già riusciti a far man bassa di scarpe, per un totale quantificato di circa 2mila euro, e a far perdere le proprie tracce. Al loro arrivo i carabinieri hanno messo in atto immediatamente le operazioni di routine delle indagini. Mentre il gestore del negozio preparava l’inventario, hanno preso visione delle immagini del sistema di video sorveglianza del negozio, che aveva ripreso le fasi del furto. Non è stato difficile per loro, che conoscano perfettamente il territorio e la sua fauna umana, riconoscere fra i ladri una faccia già loro nota, un ragazzo marocchino di 17 anni, abitante a Cerro Maggiore.

Quindi si sono recati a casa sua e lo hanno trovato con le mani nelle scatole da scarpe. Nel box dell’appartamento in cui vive c’era infatti tutta la refurtiva. Con lui c’era anche una altro ragazzo di 15 anni. Mentre il 15enne ha rimediato una denuncia a piede libero per ricettazione, il 17enne è stato arrestato con la formula della flagranza di reato, accusato di furto e portato al carcere minorile Beccaria di Milano.

Le poche ore passate fra il furto, il suo riconoscimento tramite le immagini di videosorveglianza, e l’arresto con ancora la refurtiva il suo possesso, hanno permesso ai carabinieri infatti estendere la fragranza di reato facendo in modo che il giovane ladro sia giudicato per direttissima.