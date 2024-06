Arresto Shock: violenza sessuale e atti osceni a Corbetta

Letture: 2775

La sera dello scorso 20 giugno, i Carabinieri della stazione di Corbetta (MI) hanno arrestato, wpe violenza sessuale, un ragazzo italiano di 19 anni con alcuni precedenti penali per altri osceni in luogo pubblico. La vittima èuna giovane minorenne. Attualmente il giovane si trova in carcere. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica locale.

Cosa è successo

Lo scorso 7 maggio il 19enne aveva approcciato una giovane di 17 anni che stava tornando da scuola seguendola fino a casa ed entrando con lei nel portone. Poi quando la giovane ha preso l’ascensore del condominio, il giovane è entrato con lei e ha tentato una vera e propria violenza sessuale. Grazie alla pronta e decisa reazione, La ragazza è riuscita a guadagnare attimi preziosi e a sfruttarli per fuggire respingendo con forza l’aggressore e mettendosi in salvo definitivamente entrando in casa sua. Poi ha chiesto aiuto.

Il responsabile è stato identificato grazie all’acquisizione e al confronto delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sia pubblici sia privati, acquisiti dai Carabinieri della stazione di Corbetta, che hanno condotto le indagini. Sulla base delle prove raccolte dai carabinieri la procura ha richiesto di ottenuto il provvedimento di custodia cautelare in carcere per il 19enne.

Il ragazzo pare soffrire di una qualche malattia psichica non riconosciuta ufficialmente e quindi ininfluente dal punto di vist giuridico,, ma in ogni caso presente, anche se non curata e trattata. Già qualche tempo fa aveva ricevuto delle denunce per atti osceni in luogo pubblico.