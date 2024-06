Ossona. Cade in casa a 100 anni. Salvata Vigili del fuoco dopo 2 giorni

Letture: 5518

Questa mattina, verso le 10.30, M.T, una signora che compirà 100 anni fra qualche mese è stata soccorsa da Vigili del fuoco, 118 e carabinieri dopo una caduta in casa, in un appartamento fra la via Boccaccio e la via Patrioti, a Ossona. Alcuni vicini si sono resi conto che erano due giorni che non alzava le tapparelle e non apriva le finestre e che non la vedevano uscire.

Inoltre non rispondeva alle telefonate dei parenti. Così è stato chiamato il 112. Mentre i Vigili del fuoco con la scala accedevano all’appartamento la polizia locale ha bloccato la via Patrioti da piazza Litta e da via Boccaccio, per far.li lavorare in Sicurezza. Era presente anche la radiomobile dei Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Non si sapeva infatti cosa fosse successo.

L’ambulanza e i soccorritori

La signora Mariuccia, nonostante l’età, vive ancora da sola, se la cava bene ed è autonoma. Purtroppo in un momento fra ieri mattina e stammattina è caduta e non più riuscita ad alzarsi. Dopo essere entrati in casa i Vigili del fuoco l’hanno trovata a terra, ma comunque in buone condizioni di salute nonostante fosse senza acqua e senza cibo da due giorni. I soccorritori dell’ambulanza la hanno assistita e poi trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta. Per gli anziani i soccorritori alzano sempre la priorità di intervento e un codice giallo per la centenaria dalla tempra di ferro equivale ad un codice verde per un adulto in forze.

