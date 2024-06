Ragazza investita a Milano. La prognosi è ancora riservata, ma è stabile

Letture: 2496

È stabile ma rimane ancora in prognosi riservata, la ragazza investita di 24 anni e trascinata per 300 metri da un’auto domenica sera. Alla guida del veicolo c’era un giovane di 21 anni, risultato positivo al primo alcoltest effettuato la sera stessa del terribile incidente. La giovane donna è ricoverata all’ospedale Niguarda.



La ragazza investita, a seguito dell’incidente, ha riportato gravi ferite alla testa, al tronco e agli arti. Ricoverata al Niguarda e posta sotto le cure dell’equipe medica interdisciplinare del Trauma Team, che ‘hanno operata più volte. I medici del Niguarda la stanno assistendo per garantire una progressiva ripresa delle sue funzionalità vitali, svegliandola lentamente dal coma farmacologico. Tuttavia, sarà necessario sottoporla a ulteriori interventi chirurgici per trattare le lesioni subite e permettere la sua guarigione. Sarà un lungo percorso ospedaliero e di riabilitazione, ma è viva ed è già un grande miracolo.











