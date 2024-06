Come funziona una slot machine e quali differenze ci sono rispetto ad una slot online?

Letture: 2.397

Le slot machine, presenti oramai da decenni nei casinò, nei bar e nelle sale giochi, rappresentano una delle forme di intrattenimento più famose nel settore del gioco d’azzardo. Si tratta di un gioco del tutto casuale, molto veloce e di facile approccio, ma in realtà nasconde molto altro. Nello specifico, si fa riferimento al suo funzionamento, considerando che i meccanismi alla base delle macchinette si sono evoluti nel tempo, per merito delle nuove tecnologie. Inoltre, è importante tracciare anche le differenze con le slot machine online.

Annunci

Come funziona una slot machine?

Una slot machine fisica si basa su un sistema meccanico composto da rulli, che iniziano a girare non appena si tira la leva o si preme il pulsante. Un tempo l’avvio della rotazione dei rulli era prettamente meccanica, mentre oggi spesso troviamo dei software che gestiscono questo aspetto (e non solo). In secondo luogo, tutte le slot machine funzionano utilizzando un sistema noto come generatore di numeri casuali, il cui compito è determinare l’esito di ogni giro garantendo un risultato imprevedibile e non manipolabile. Quando i rulli si fermano, il sistema controlla le combinazioni dei simboli apparsi sul display, e stabilisce se il giocatore ha vinto e, nel caso, quanto ha vinto.

Annunci

Quali sono le differenze con le slot online?

La transizione al digitale ha permesso di introdurre nelle slot machine una varietà di temi, simboli speciali (come i Wild e gli Scatter) e varie funzionalità bonus aggiuntive. L’obiettivo era ed è tuttora proporre un’alternativa alle macchinette fisiche arricchendo l’esperienza di gioco del player. Così come accade con le macchinette classiche, le probabilità di vincita sono legate ad un fattore preciso, ovvero il cosiddetto RTP (Return to Player). Ogni macchinetta digitale ha un suo RTP, come avviene anche con la famosa slot Aviator, che in genere varia dal 95% al 97%.

Annunci

Le slot online mantengono la stessa logica di base delle loro controparti fisiche, ma introducono una serie di vantaggi e differenze. Sfruttando la potenza di calcolo dei computer moderni, possono proporre una gamma più ampia di rulli e linee di pagamento, incrementando così le potenziali combinazioni vincenti, e modificando le meccaniche di gioco. Non dimentichiamoci, poi, che essendo veri e propri videogiochi introducono anche una grafica più approfondita e un grado di immersione superiore.

Ovviamente una delle differenze più importanti tra slot fisiche e online riguarda la comodità di accesso. Questo per via del fatto che le slot online risultano accessibili da qualsiasi dispositivo dotato di connessione Internet, smartphone compreso. In secondo luogo, molte slot machine online danno la possibilità di giocare in modalità demo o con i free spins, permettendo agli utenti di familiarizzare con le diverse funzionalità senza spendere denaro.

Annunci

Il digitale, inoltre, consente alle software house di sbizzarrirsi in termini di temi proposti ai giocatori. Non a caso, online si trovano migliaia di slot diverse, alcune delle quali dedicate ai fumetti, alla storia, ai miti greci o egizi e via discorrendo. Infine, sia le slot fisiche sia quelle online sono sicure al 100%, ma questo vale soltanto per gli esercizi commerciali e le piattaforme autorizzate dall’ADM.