Passaporti Express: aperture straordinarie. Tempi ridotti a Milano

La Questura di Milano ha annunciato due aperture straordinarie dell’Ufficio Passaporti in via Cordusio 4 per rispondere alla crescente domanda di emissione dei documenti di espatrio in vista del periodo estivo. Le aperture straordinarie si terranno sabato 29 giugno e sabato 6 luglio, dalle 8:30 alle 12:30. Gli appuntamenti per queste giornate speciali possono essere prenotati a partire da martedì 25 giugno attraverso il portale dedicato Passaporto Online nella sezione “Appuntamenti ordinari”.

Oltre alle aperture straordinarie, la questura di Milano ha potenziato il servizio con una serie di miglioramenti significativi. I cittadini con esigenze di espatrio entro i 30 giorni possono ancora accedere all’ “agenda prioritaria” tramite il medesimo portale, garantendo il rilascio del documento in tempo per la partenza, quando ne sussistano le condizioni. Una novità importante per Milano è il completamento della delocalizzazione dei processi di stampa dei passaporti presso tutti i commissariati cittadini.

Ora, tutti i commissariati rilasciano direttamente il documento di espatrio ai cittadini che hanno effettuato lì la richiesta. Questo cambiamento ha semplificato notevolmente il rapporto con l’utenza e ha ridotto i tempi di attesa per l’emissione. La Divisione Polizia Amministrativa, che coordina e supervisiona queste operazioni, continuerà a gestire la ricezione del pubblico presso gli sportelli dell’Ufficio Passaporti in via Cordusio 4. Anche i commissariati distaccati di Cinisello Balsamo, Legnano, Rho-Pero e Sesto San Giovanni sono ora indipendenti nella ricezione delle istanze e nella stampa dei passaporti per i rispettivi bacini di utenza.

Il processo di delocalizzazione, iniziato ai primi di marzo 2024 con il supporto tecnico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stato completato a metà giugno. Grazie a questa riorganizzazione, i tempi di rilascio dei passaporti sono stati ridotti a meno di 15 giorni, come previsto dalla legge n°1185 del 1967. In alcuni casi specifici, il passaporto può essere consegnato entro poche ore dalla presentazione dell’istanza. Questo nuovo sistema rappresenta un significativo miglioramento del servizio per i cittadini milanesi, facilitando l’accesso ai documenti di espatrio e riducendo drasticamente i tempi di attesa.