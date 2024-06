Ossona. Specchio sostituito in poche ore. Attenti che così ci gira la testa…

Letture: 3.462

Questa sera, ore 18.30 , il primo consiglio comunale di Ossona. Da quel momento il nuovo sindaco Giovanni Venegoni e la nuova Giunta saranno pienamente operativi.

Non hanno però aspettato la serata per iniziare a fare. Ieri pomeriggio in via Montenero qualcuno ha rotto lo specchio che permette ai residenti di uscire in sicurezza dalla via Montebianco. La segnalazione è arrivata in Comune ieri sera e oggi, su input del nuovo assessore ai lavori pubblici Fabio Porzio è stato montato lo specchio nuovo. Rimane da capire chi è stato a rompere lo specchio, ma la sostituzione o ripristino delle condizioni di sicurezza è avvenuto in poche ore.

Una tempestività che, a Ossona, nel trascorrere di questi ultimi 12 anni, da quando esiste la nostra testata, non si era mai verificata. I primi articoli pubblicati parlavano di strade da asfaltare che sono state asfaltate, in parte, lo scorso anno. E’ solo uno specchio, ma è come l’antipastino, il canapè con le bollicine, che invoglia ad andare oltre, a vedere cosa succede. Con il rischio, però, che, essendo affamati di efficienza, un assaggino tiri l’altro e si finisca per ubriacarsi e che la testa cominci a girare troppo in fretta e che si voglia sempre di più e subito.

