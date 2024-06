It alert. Importante test di protezione civile per la provincia di Milano

Letture: 5.079

Il prossimo 3 luglio 2024, tramite un alert, un’importante esercitazione di Protezione civile coinvolgerà gli abitanti nel raggio di 3 km da Arluno, di Arese e di Rodano. Tutti i telefoni cellulari agganciati alle celle telefoniche degli abitanti della zona circoscritta riceveranno in messaggio di allerta per incidente industriale rilevante. La tipologia di test e tutti gli scenari previsti si trovano sul sito internet di Alert.it. Di come si programmano gli avvisi di protezione civile ne avevamo parlato lo scorso anno.

Arese

Per Arese il messaggio sará diffuso alle 9, e riguarderà un incidente industriale alla Italmach Chemical Spa Di Arese (MI) Che si trova in via Vismara. Saranno agganciati I telefoni di Arese di Ospiate e probabilmente di Baranzate. Coinvolge anche le persone che transiteranno sul vicino tratto della A8 e nell’area di circa 3 km dal punto del possibile incidente industriale.

Arluno

Alle 10 sarà diffuso un altro messaggio, relativo ad un incidente industriale alla Industriale Ese Srl di Arluno (MI), i depositi di carburante che si trovano fra la via per Turbigo e via papa Giovanni XXIII, al confine con Ossona che sarà coinvolta nell’esercitazione.

Rodano

Alle 11 il messaggio di test arriverà a chi si trova nel comune di Rodano, in provincia di Milano, e nelle zone limitrofe al sito industriale della Olon Spa., che si trova al km 6/7 della strada Rivoltanana.

I messaggi del test di Alert

Quelli che saranno inviati al 3 luglio sono dei messaggi di test che servono a definire meglio la zona di avviso nel caso di incidente industriale di importanza rilevante. Significa cioè che la tecnologia cell-broadcast applicata al soccorso non permette ancora di sapere esattamente se l’area che si pensa possa essere interessata con il tipo di incidente che si sta testando sia esattamente quella coperta dalle antenne degli operatori di telefonia mobile che sono utilizzate per l’invio dei messaggi. Per questo motivo è importante che chi riceve il messaggio di test dica dove si trovava al momento in cui lo ha ricevuto.

In questo modo si mette nelle mani della protezione civile lo strumento per superare questa difficoltà. Infatti con le risposte dei cittadini sarà possibile mappare l’area in cui è giunto il messaggio e sapere se vi sono delle zone che sarebbero interessate durante un incidente reale, ma non è giunto il messaggio di alert.

L’alert serve soprattutto per guadagnare tempo, in caso di incidente. Se chi lo riceve si mette subito in salvo, seguendo le istruzioni date, sarà possibile lavorare più in sicurezza e si limiterà il numero di potenziali vittime da soccorrere.

Il vero messaggio

Il messaggio inviato il prossimo 3 luglio riporterà in alto la parola test, ripetuta più volte e chiederà di compilare un modulo anonimo, relativo alla posizione che si aveva nel momento della ricezione ma nel momento in cui dovesse esserci un vero messaggio. In caso di incidente industriale rilevante il messaggio sarà questo : Allarme Protezione Civile GG/MM/AA ore 00:00 – Incidente nell’impianto industriale XYZ con presenza di sostanze pericolose, nel Comune di XYZ (PROVINCIA). TROVA RIPARO AL CHIUSO E NON AVVICINARTI all’impianto. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle autorità.

Cos’è un incidente industriale rilevante

Per “incidente rilevante” si intende un’emissione di gas o fumi, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a incidenti che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento industriale classificato a rischio di incidente rilevante dal Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 : questa legge è l’attuazione della direttiva europea 18/2012 relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Per essere considerato di portata rilevante, l’incidente deve causare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui una o più sostanze pericolose siano rilasciate.

I piani di protezione civile

Ciascuno stabilimento industriale della lista deve disporre di un Piano di emergenza esterno (PEE), contenente le misure di mitigazione dei danni all’esterno dello stabilimento e di un Piano di emergenza interno (PEI), contenente le misure di mitigazione dei danni all’interno dello stabilimento. Anche i comuni che potrebbero essere investiti dagli effetti di un incidente industriale rilevante lo devono indicare, con le relative azioni programmate per proteggere la popolazione nel loro piano di protezione civile.