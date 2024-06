Marina Roma assessore al bilancio a Ossona

Letture: 2.362

Una notizia con il botto si è diffusa rapidamente negli ultimi due giorni. Marina Roma, ex sindaco di Marcallo con Casone, sarà l’Assessore tecnico al bilancio nella nuova Giunta di Giovanni Venegoni, a Ossona. Una scelta particolarmente indovinata e fatta al volo, approfittando del fatto che sicuramente Marina Roma non sarebbe rimasta libera per molto tempo dagli impegni amministrativi.

Data la sua esperienza come amministratore pubblico, e visti i risultati delle amministrazioni a guida leghista di Marcallo con Casone negli ultimi 25 anni, è abbastanza ovvio che la lega avrebbe cercato il modo di sfruttarla. Giovanni Venegoni, però, è stato più veloce della luce e, appena eletto si è accaparrato il meglio che c’era sul mercato politico.

Infatti, in questi anni Marcallo con Casone è stato il paese della zona con le tasse comunali più basse e Ossona quello con le tasse comunali più alte, spinte al massimo di ciò che la legge permette. Se Marina Roma riuscirà a fare a Ossona anche solo la metà di quello che ha fatto a Marcallo con Casone in questi anni, in paese saremo più che soddisfatti. Complimenti per la scelta, che dimostra oculatezza e ottime capacità decisionali del nuovo sindaco.

Sentita dalla Redazione di Co notizie, già ieri Marina Roma aveva detto che quando le è stato chiesto di aiutare la giovane Giunta di Ossona, nonostante il dispiacere di aver perso Marcallo, ha accettato d’impeto.

Probabilmente a Marcallo con Casone si erano abituati troppo bene ad avere tutti i servizi e a pagarli poco e non hanno dato valore alla tranquillità conquistata. Pazienza, da Ossonese mi sento di dire ai marcallesi “mors tu, vita mea”. Adesso a Marcallo hanno un sindaco che al mattino si ferma a sentire il profumo dei gelsomini in fiore invece di tempestare di telefonate l’ufficio tecnico per spronarli ad aggiustare i tombini.

Marina Roma, che conosco da decenni e di cui ho sempre ammirato l’impegno avuto a Marcallo, ha la fama di essere molto decisionista. In realtà è paragonabile a un treno in corsa che non si ferma mai, fino a che non vede le cose fatte nel modo giusto e velocemente. Sarà estremamente interessante vedere cosa succederà a Ossona.

Marina Roma non abbandona Marcallo

La carica di assessore esterno al bilancio a Ossona non è incompatibile con quello di consigliere comunale a Marcallo con Casone, quindi come già confermato dall’ interessata, effettuerà tutti e due i compiti.

Che non si parli di cadreghe!

Amministrare bene i comuni, specie se piccoli, è un impegno di tempo e denaro, e si fa molta fatica, fisica e mentale. A Chi lo fa, specie se lo fa bene, bisogna solo dire grazie. Non è una cadrega comoda, specialmente quella dell’assessore al bilancio di Ossona

Il Terremoto anche a sinistra

La notizia sarà un terremoto per le opposizioni a Ossona e non sono per loro. Anche chi è fuori dal consiglio comunale e che si vanta di essere a sinistra di Ossona subirà una botta non indifferente. Gli consiglio la calma e di riflettere prima di fare qualcuno dei gesti inconsulti cui è abituato. Ora Ossona è piena di telecamere, e non la passerebbe liscia