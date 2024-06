Lo attaccano le vespe al Cimitero di Vighignolo, cade e batte la testa

Oggi pomeriggio, intorno alle 15, un uomo di 83 anni è stato attaccato da uno sciame di vespe mentre si trovava al cimitero di Vighignolo, a Settimo Milanese. Le vespe lo hanno punto più volte e tra il dolore della puntura e la paura, l’uomo è inciampato ed è caduto per terra, battendo al testa. Le punture sono dolorose, ma fortunatamente l’83enne non ha avuto reazioni allergiche e all’arrivo dei soccorritori della Croce Bianca di Sedriano, era cosciente.

Oltre all’ambulanza la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un’automedica e un’auto infermieristica, equipaggiate con le sostanze per diminuire dolori e gonfiori pericolosi. Sono Intervenuti in tempo e l’83enne è stato medicato sul posto sia per le punture di vespa sia per il trauma cranico che si è procurato con la caduta. Poi lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Sacco di Milano. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

