Incidente sul lavoro. Operaio ustionato dalle fiamme alla Omega Color di Vignate.

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina intorno alle 10.30 alla Omega Color srl di Vignate, un’azienda specializzata nella lavorazione di vernici per segnaletica stradale. Un operaio italiano di 28 anni è rimasto ferito a causa di un improvviso incendio.

Pubblicità

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato dalle fiamme divampate da un contenitore, per motivi ancora in corso di accertamento. L’operaio ha riportato ustioni di secondo grado su diverse parti del corpo. Vista la gravità delle ustioni, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano.

Pubblicità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gorgonzola, l’ATS (Agenzia di Tutela della Salute), le ambulanze della Croce Bianca di Paullo e Cernusco sul Naviglio,e i Carabinieri per avviare le indagini insieme ai Vigili del fuoco e al’ats, e alla polizia locale di Vignate per la viabilità della zona.

Pubblicità

La dinamica dell’incidente è attualmente sotto esame per comprendere le cause e prevenire futuri incidenti simili. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di stabilizzare l’operaio e trasportarlo rapidamente in ospedale, dove ora si trova sotto osservazione medica. La Omega Color srl ha dichiarato di collaborare pienamente con le autorità per chiarire quanto accaduto e garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.