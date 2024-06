Tragico incidente a Rho: Ciclista di 70 Anni Investito da una Betoniera

Un tragico incidente stradale è avvenuto oggi poco prima delle 17.30 a Rho, precisamente all’incrocio tra Corso Europa e via del Maino. Un ciclista di circa 70 anni è stato investito da una betoniera, con conseguenze purtroppo fatali.

La dinamica dell’Incidente e i soccorsi

La polizia locale e i carabinieri della compagnia di Rho si sono occupati dei rilievi e delle prime indagini sulla dinamica di quanto accaduto. La centrale operativa del 112 li ha inviati sul posto, insieme a un’ ambulanza SOS di Novate, un elicottero del 118 e un’ automedica, dopo aver ricevuto una chiamata alle 17.26, classificata immediatamente come un codice rosso. L’uomo, un ciclista 70enne, era stato travolto dalla betoniera e poche erano le speranze di salvarlo.

Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, i medici non hanno potuto fare altro che constatare sul posto il decesso dell’anziano. Il conducente della betoniera, un uomo di 42 anni, è apparso sotto shock per l’accaduto e bisognoso di controlli medici ed è stato stato trasportato, in ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale di Rho, in codice verde.

