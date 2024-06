Il primo consiglio comunale della nuova Amministrazione

Dopo la proclamazione degli eletti al consiglio comunale di Ossona che aggiungiamo in elenco, avvenuta il 12 giugno, il prossimo lunedì 24 giugno, alle 18.30 a villa Litta il nuovo sindaco Giovani Venegoni presiederà il suo primo coniglio comunale. Per Ossona inizia una nuova era, con persone nuove che si occuperanno del comune in un modo nuovo, rinnovato e sicuramente più fresco. Durante la seduta saranno nominati il vicesindaco e gli assessori e saranno loro consegnate le deleghe. Da quel momento diventeranno operativi.

I nomi del nuovo consiglio comunale

Sindaco: Giovanni Venegoni

Per Uniti per Ossona

1) MASSIMO PASTORI;

2) MATTEO GUSSONI;

3) ANNALISA MEREGHETTI;

4) FABIO PORZIO;

5) ANDREA COLOMBO;

6) ELIA SAVIO;

7) MARIA GIOVANNA GARAVAGLIA;

8) ALISIA GALLOTTI;

1) GIOVANNI OLDANI, candidato alla carica di sindaco;

2) MARINO VENEGONI;

1) SERGIO GARAVAGLIA

2) MARIA TERESA MARONATI.