Blitz antidroga della squadra mobile. Si alza il prezzo della cocaina: 100 euro a dose

Un blitz antidroga della squadra mobile è avvenuto in zona Ripamonti, a Milano, la sera di giovedì 13 giugno. Gli agenti della Sesta Sezione, mentre svolgevano i controlli di routine in strada, nelle zone di spaccio, in via Giulio Romano hanno arrestato un 54enne italiano. Lo hanno sorpreso in flagranza di reato, mentre vendeva cocaina.

Pubblicità

I dettagli dell’operazione

La vicenda ha avuto inizio quando i poliziotti hanno notato l’uomo alla guida di un’auto di car sharing. La sua condotta, il modo circospetto di muoversi, ha subito attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di seguirlo. L’uomo si è fermato in via Giulio Romano, dove è stato raggiunto da una giovane 29enne italiana. La ragazza è salita a bordo dell’auto ed è scesa quasi subito, allontanarsi rapidamente. Il breve incontro aveva già permesso agli agenti di capire. Così hanno deciso di fermarla.

Pubblicità

Il sequestro della droga

Quando gli agenti le hanno chiesto i documenti e e la hanno informata che l’avevano vista , la giovane donna ha consegnato spontaneamente una capsula piena di cocaina, e ha raccontato di averla appena acquistata per 100 euro. A questo punto, i poliziotti sono intervenuti anche sull’uomo, trovandolo in possesso di 150 euro in contanti. All’interno dell’auto, gli agenti hanno trovato nove involucri e altrettante capsule di cocaina, confermando che stava spacciando droga.

Pubblicità

La perquisizione domiciliare

L’operazione non si è conclusa con l’arresto in strada. Gli agenti hanno infatti deciso di estendere le indagini alla residenza del 54enne. La perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di un ulteriore quantitativo di sostanze stupefacenti. All’interno dell’abitazione, dove era presente anche un giovane di 20 anni, sono stati sequestrati cinque involucri di hashish, nove involucri di marijuana, un bilancino di precisione e 675 euro in contanti.

Proteggere la salute pubblica

L’intervento della Sesta Sezione della Squadra Mobile di Milano sottolinea l’importanza delle attività di continuo monitoraggio e controllo del territorio nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. l’uso di droga ha gravi ripercussioni sulla sicurezza e sulla salute pubblica, oltre ad impoverire la popolazione. A parte che pagare 100 euro, con la fatica che si fa per guadagnarli, per una dose di cocaina è estremamente stupido, la necessità di denaro spinge i giovani a imbrogliare e rubare per averli e non permette loro di costruirsi una vita sana e felice.

Pubblicità

Il loro recupero sociale, anche quando avviene, ha un costo altissimo per la nostra società. La lotta allo spaccio e all’uso di droga non è, come certi pensano, un’ingerenza nella sfera privata, ma significa invece proteggere tutta la società da effetti deleteri sulla salute pubblica e sulla vita delle persone.