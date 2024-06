Incendio di via Fra Galgario, a Milano. Gli sviluppi e le indagini

L’ incendio di via fra Galgario era spento da poco e già partivano le iniziative, promosse dagli abitanti del quartiere e della zona di Gambara, per sostenere gli inquilini del palazzo colpito. Le fiamme e il fumo hanno causato la morte di tre persone della famiglia Tollardo, Silvano, 66 anni, la moglie Carolina Deluca di 63 e il figlio Antonio, di 34 anni, abitanti al terzo piano, e la grave intossicazione di una quarta persona che si trovava nell’appartamento.

Questa mattina è arrivata la notizia che la palazzina è agibile e che gli abitanti hanno già potuto rientrare nei loro appartamenti. Anche chi è stato ricoverato in ospedale sarà dimesso nei prossimi giorni. Gli inquilini sono stati ospitati in alcuni B&B e alberghi e l’amministrazione dello stabile ha già dato il via ai lavori di ripristino.

Le indagini

L’incendio, che è stato domato in pochissimo tempo, presenta alcune caratteristiche che saranno oggetto di indagine. Il nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco di Milano ha ricevuto la delega da parte della procura di Milano per la ricostruzione della dinamica dei fatti. Ieri sera, dopo lo spegnimento, sono stati svolti i primi accertamenti, coordinati dal procuratore aggiunto dott.ssa Siciliano, ma saranno fondamentali i rilievi dei prossimi giorni.

Infatti va ancora determinata, ufficialmente, la causa dell’incendio che ha avuto origine nell’officina del piano terra e cosa possa aver contribuito ad un interessamento così massivo e veloce nella palazzina. Oggetto delle indagini sarà anche il motivo per cui come il fumo caldo sia arrivato così velocemente nell’abitazione, tanto da sorprendere i Tollardo, uccidendo loro e ferendo gravemente l’altra persona che era presente nell’appartamento.

A sua garanzia, il titolare dell’officina è stato iscritto nel registro degli indagati. Significa che si potrà stabilire se vi è stata o meno una sua responsabilità nello sviluppo delle fiamme.

