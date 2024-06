Incidente stradale a San Vittore Olona. I medici calati dall’elicottero (video)

Poco prima delle 17.30 di oggi, sabato 15 giugno, si è verificato un’incidente stradale, fra un’auto e uno scooter, sulla statale del Sempione, all’altezza del numero civico 84, all’altezza di via San Francesco , nel comune di San Vittore Olona. la centrale operativa ha risposto alla chiamata alle 17.29 e ha inviato sul posto le ambulanze della Croce Rossa di Legnano , i vigili del fuoco, un’automedica dell’ATT di Milano e un elicotttero del 118, proveniente dalla base di Bresso, con a bordo medico e infermiere, che sono stati calati sul punto dove erano già arrivate le ambulanze. Infatti non c’era possibilità di atterraggio nei pressi dell’incidente e quindi i sanitari hanno raggiunto i feriti calandosi dall’elicottero in volo.

Pubblicità

Il video del soccorso

Video fornito da Fabio Minenna e Fatima Reyes ( Due in tutto)

Mentre la conducente dell’auto è stata soccorsa ma non aveva bisogno di cure ospedaliere le due ragazze a bordo dello scooter, una 19enne e una 21enne, sono cadute. All’arrivo dei soccorsi erano comunque ambedue coscienti. La 21enne, che viaggiava sul sellino posteriore della moto, nell’impatto ha perso il casco ed è caduta. E’ una situazione che alza molto il rischio di trauma cranico. E’ stata quindi medicata al ginocchio e al gomito, dove aveva sbattuto, e poi trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, con un’ambulanza della Croce rossa.

Pubblicità

La 19enne, la conducente della moto, lamentava invece un forte dolore all’inguine. Succede quando si è colpiti dal manubrio della moto ed è un dolore che può essere indicativo di un danno al bacino. Così è stata immobilizzata sulla barella e trasportata in ambulanza fino al punto dove era atterrato l’elicottero, caricata e trasportata in volo fino all’ospedale San Raffale, dov’è c’è una equipe specializzata nel trattamento di questi casi.

Pubblicità