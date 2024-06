Si innamora di una donna romena che ha 13 anni più di lui. Arrestato per atti persecutori

Ieri sera, nella zona di via Varesina, i Carabinieri sono corsi all’abitazione di una donna 36enne romena, su richiesta della vittima stessa, perché il suo ex convivente, un 23enne italiano e incensurato, era riuscito ad entrare e si rifiutava di allontanarsi malgrado le numerose richieste della donna.

Pubblicità

Una volta sul posto i carabinieri hanno appreso di una lunga serie di atti persecutori consistenti in frequenti appostamenti nelle vicinanze dell’ abitazione e di messaggi ossessivi finalizzati al tentativo di ricucire un rapporto che la donna non voleva più. In quel frangente, i militari hanno prelevato il 23enne e lo hanno accompagnato in caserma dove sono stati fatti tutti gli accertamenti necessari e, alla fine, è stato dichiarato in arresto, con l’accusa di arti persecutori.

Pubblicità