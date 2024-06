Tragico incendio in via fra Galgario. 3 morti e 3 feriti.

L’improvviso alzarsi di un denso fumo nero, intorno alle 19.05 di questa sera, ha segnato l’inizio di quella che poi si è rivelata una tragedia. in un primo momento è stato segnalato l’incendio nell’officina del gommista di via Fra Galgario, al numero civico 8, in zona Gambara, ma arrivati sul posto i soccorsi si sono trovati davanti ad una intera palazzina di 6 piani preda delle fiamme.

L’evacuazione

Primi ad arrivare sul posto e iniziare l’evacuazione, per quello che si poteva, della palazzina è stata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di via Sardegna, subito supportati da altre squadre che arrivavano dalla centrale di via Messina. Attualemete sul posto ci sono otto squadre dei Vigili del fuoco per un totale di una cinquantina di uomini. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto 6 ambulanze e 3 automediche che si sono posizionate poco lontano, in via Anguissola, per evitare che i soccorritori fossero a loro volta intossicati dal fumo.

Il fumo si ede da lontano

Alle 19,41, l’edificio era già stato completamente evacuato, le fiamme domate e circoscritte. I piani superiori sono stati preservati, poi è giunta la brutta notizia. I vigili del fuoco che si sono avvicendati nell’evacuazione della palazzina hanno portato all’esterno tre persone ferite e 3 persone che purtroppo non ce l’hanno fatta. I medici ne hanno constatato la morte sul posto. Le persone decedute non sono ancora state identificate.

Da una primissima ricostruzione sembrerebbe si tratti di una persona anziana, di uno straniero e di un’altra italiana. Un’altra persona è stata salvata dai sanitari che l’hanno soccorsa dopo che i vigili del fuoco l’hanno portata fuori dall’appartamento con l’autoscala. E’ ustionata e d ora è al pronto soccorso dell’ospedale policlinico, dove è stata portata in codice giallo. Altri due feriti sono in valutazione, alle 19,41, ma si tratta di codici verdi. Uno sembrerebbe il titolare dell’officina o uno dei suoi addetti.

Le notizie sui soccorsi arrivano in modo frammentario. E’ normale sia così, ma si può dire che in questo momento, a fiamme spente sono già iniziate le indagini. E’ presente anche il NIA ( nucleo investigativo antincendio ) e il nucleo di polizia giudiziaria che sono incaricati di fare luce sulle cause dell’incendio e sulla morte delle tre vittime. Una grande tragedia. La notizia rimane in aggiornamento