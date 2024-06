La guida grintosa si nota troppo e per lo spacciatore finisce nei guai

Ieri sera, alle 18, la squadra investigativa del commissariato Greco Turro ha fermato un’auto in viale Fulvio Testi al confine con Sesto San Giovanni guidata da un 53enne italiano che stava guidando con vari e inconsulti cambi di corsia. Il 53 enne, una volta fermato, non è riuscito a giustificare in modo coerente lo stile di guida e i nasi dei poliziotti sono stati colpiti dai caratteristici odori rilasciati da hashish e marijuana che provenivano dall’automobile.

Dalla consultazione dei documenti personali tramite il tablet del servizio digitale interforze sono risultati alcuni precedenti di polizia. Gli odori e il nervosismo dimostrato dall’uomo e l’essere un po’ recalcitrante al controllo ha convinto i poliziotti a continuare con la perquisizione dell’auto. Sotto al parasole c’era infatti un portafoglio che conteneva 4 grammi di cocaina. L’auto è stata quindi ispezionata dai cani poliziotto della squadra cinofila antidroga. Nell’auto non c’era droga, però sotto al sedile, in uno scomparto segreto, il cane poliziotto Rubio ha scoperto un busta in cui, 11.mila euro in banconote di vario taglio.

Il 53enne aveva con se le chiavi di casa e un telecomando. La perquisizione è continuata nella sua abitazione e nel relativo box, a Sesto San Giovanni. Aperto Il box con il telecomando, i cani e i poliziotti hanno trovato 33 grammi di cocaina 8,8 kg di hashish e 11,5 kg di Marijuana, oltre ad altri 2000 euro. La guida troppo grintosa è sempre un pericolo in città.

