Operazione interforze sulla sicurezza. Alto Impatto in Lorenteggio

Ieri pomeriggio, al quartiere Lorenteggio, un’operazione interforze ad alto impatto, organizzata da Questura e Comando provinciale dei carabinieri di Milano, con il supporto di polizia locale e di reparti speciali ha dato un forte segnale. Militari e agenti, in borghese e in divisa, hanno battuto il quartiere Lorenteggio specialmente nella zona dell’incrocio con via Gonin, dove erano stati segnalati dai cittadini diversi casi di cani avvelenati, per aver ingerito accidentalmente della droga, trovata in buche scavate fra l’erba, o sotto i sassi, dei giardinetti.

Durante l’operazione sono stati chiesti, e controllati, i documenti personali di 168 persone. Fra queste, nella rete sono cadute 4 persone che sono poi state portate in questura per un controllo approfondito della loro posizione sul territorio italiano, e sono stati effettuati 3 arresti. Uno degli arrestati è un marocchino che aveva a suo carico un ordine di carcerazione, risultato dai documenti. E’ stato portato al carcere milanese di San Vittore.

Arrestati 2 spacciatori egiziani

Mentre poliziotti e carabinieri stavano effettuando la prima parte dell’operazione, con il personale in borghese, i poliziotti hanno notato 2 egiziani maggiorenni che vendevano dosi di hashish ad un ragazzino minorenne italiano. Sono stati fermati tutti e tre. il ragazzino è stato segnalato come assuntore mentre i due spacciatori egiziani sono stati arrestati e accusati di detenzione di droga e spaccio aggravato, in quanto il cliente era un minorenne.

Li hanno perquisiti, e addosso avevano, in tutto, 1800 euro. Poi, con le unità cinofile antidroga, sono stai perlustrati i giardinetti fra via Lorenteggio e via Gonin. I cani poliziotto hanno trovato 372 grammi di hashish seppelliti proprio a ridosso dell’angolo delle vie. Durante l’operazione ad Alto impatto sono stati controllati anche 6 esercizio commerciali, fra bar e minimarket etnici. 4 di questi hanno ricevuto sanzioni amministrative per mancato rispetto dei regolamenti del commercio e dell’igiene.