Attenzione. Allerta meteo di protezione civile color arancio in provincia di Milano

È stato emesso per oggi un allerta meteo arancione di protezione civile per la provincia di Milano che ha inizio fra pochi minuti, alle 18. Da non confondere con delle previsioni meteo, l’allerta meteo arancio avvisa che le possibilità di danni a cose animali e persone a causa delle condizioni meteorologiche si alzano visibilmente. Con l’allerta arancione i comuni devono convocare il coc, centro operativo comunale, e allertare i gruppi di protezione civile in modo che si organizzino, controllino le attrezzature necessarie e predispongano quando disposto dal piano comunale di protezione civile nel malaugurato caso in uni grandine e vento colpiscano proprio il loro paese.

Nel 90 per cento dei casi queste precauzioni rimangono precauzioni e i problemi si verificano da altre parti. Una volta ogni tanto, non tanto spesso, però si ringrazia il cielo di essere stato pronti e già “sul piede di guerra” nel momento in cui si scatena il mal tempo.

Se uscendo dall’ufficio sentite quell’arietta decisamente troppo fresca e vedete gli alberi spiegarsi sotto il vento, le nuvole Giorgio chiaro addensarsi all.orizzonte, sapete già di dover aspettare la grandine e sono certa che sarete felici se le persone sotto i cui balconi passate avranno messo i vasi fa fiori all’interno, in modo che non vi cadano sulla testa.

