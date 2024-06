Incendio a San Giorgio su Legnano

Il bilancio dell’incendio di un appartamento in una palazzina di due piani di via Conte di Cavour virgola al numero 17, che ha coinvolto anche il tetto è di un ferito. un uomo di 41 anni è stato salvato e trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Legnano.

Verso le 15:30 di questo pomeriggio i vigili del fuoco e i soccorritori dell’ambulanza della Croce Rossa sono corsi in via Cavour 17 dove era stata segnalata una palazzina in fiamme. Le alte lingue di fuoco sono arrivate fino al tetto. Il 41enne ha respirato I fumi della combustione rischiando di soffocare. Nessun altro è rimasto coinvolto nell’incendio e, poco dopo, i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme.

I soccorsi

Il comando provinciale ha inviato sul posto sei mezzi e diverso personale per spegnere le fiamme velocemente. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Legano e gli agenti della polizia locale di San Giorgio. Ora i vigili del fuoco stanno procedendo alla bonifica dell’area e alla verifica statica della della palazzina, e intanto effettueranno anche le verifiche dei indagini necessarie a stabilire il motivo per cui la palazzina ha preso fuoco.

