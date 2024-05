Scoiattolo grigio appeso al palo della luce. Lo salvano i Vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Sedriano, in via Mazzini all’altezza del numero 55 a causa di uno scoiattolo grigio che era rimasto attorcigliato e appeso ad un palo della luce, in una posizione che per noi sarebbe stata piuttosto scomoda. I Vigili del fuoco,salito sul palo con una scala, lo hanno liberato e lui, appena ha potuto, se la è data a gambe, saltellando velocemente giù dal palo, e ritornando nel vicino giardinetto in cui stazionano molti, forse troppi, altri esemplari di scoiattolo.

Pubblicità

Per quanto animali molto carini, con le loro code a ricciolo, e molto socievoli, per essere animali selvatici, gli scoiattoli rappresentano un problema. Infatti rosicchiano qualunque cosa, anche i fili elettrici e sono in grado di creare diversi disagi e pericoli. Questa volta l’intervento dei vigili del fuoco ha salvato lo scoiattolo e anche l’illuminazione pubblica. Non sempre va così, però. Se si attorcigliano al filo sbagliato e lo rosicchiano per liberarsi possono facilmente fare danni.

Pubblicità