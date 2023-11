Tragedia a Corbetta. Torna a casa e trova i genitori uccisi

Una tragedia ha sconvolto Corbetta ieri pomeriggio, di domenica 5 novembre. Luigi Buccino, 54 anni, e Vita di Bono 47 anni, marito e moglie, sono stati trovati senza vita nella camera da letto del loro appartamento in via Piave 50. A fare la terribile scoperta è stato il figlio maggiore, di 24 anni, che in questo periodo viveva con loro, ma che ieri era fuori casa.



Secondo quanto si è saputo, il giovane aveva tentato di mettersi in contatto con i genitori durante tutta la giornata, ma nessuno gli aveva risposto al telefono così, intorno alle 15, è tornato a casa, e ha trovato i genitori morti nella loro camera da letto. Entrambi avevano ferite da taglio evidenti. La chiamata al 112 è arrivata alle 15.10. In via Piave sono così arrivati i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, i medici del 118 e la squadra dei RIS ( reparto investigazioni scientifiche) del comando provinciale dei carabinieri di via Moscova, a Milano, per i rilievi tecnici che porteranno a ricostruire quanto è accaduto nell’appartamento.

In un primo momento tutte le ipotesi sembravano aperte, ma già in serata è stata ricostruita la dinamica dell’omicidio suicidio. Nell’appartamento non mancava nulla, il coltello usato dalla donna era ancora vicino a lei e la posizione in cui sono stati trovati i corpi lasciavano pochi dubbi. La moglie, Vita di Bono, aveva accoltellato il marito Luigi nel sonno, alle spalle e alla gola, poi si sarebbe uccisa usando sempre il coltello.

Probabilmente la tragedia si consumata nelle prime ore della mattinata. Secondo alcune informazioni giuntoci, la donna non stava bene e aveva problemi di natura psichiatrica. Avevano appena festeggiato il 29esimo anniversario di matrimonio. Alcuni mesi fa c’era già stato un allontanamento da casa e un tentativo di suicidio, seguito da un periodo di cure all’ospedale di Magenta. Pare che la sua debolezza fosse la gelosia.