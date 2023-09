Tragedia sulla strada: incidente mortale per un motociclista. Ferito anche un bambino

Il grave incidente domenica 24 settembre fra una moto Harley Davidson e l’autobus della linea 78 dell’Atm è avvenuto a Milano, all’incrocio fra via Diomede e via Cassino. Morto in ospedale il motociclista. Il bambino è in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Il tragico incidente stradale è avvenuto nella serata della domenica di domenica 24 settembre la chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 18:19 e segnalava diversi feriti nello scontro tra una moto Harley Davidson e l’autobus della linea 78 dell’ ATM. Allora sul posto sono stati inviate due ambulanze, una un mezzo di soccorso avanzato di base, con a bordo medici e infermieri, è un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello attrezzato per la rianimazione in loco.

Lo scenario che è trovato dai soccorritori è tragico. All’incrocio fra via Diomede e via Cassino, il motociclista si era schiantato contro la parte posteriore dell’autobus ed era stato catapultato dalla moto sbattendo poi la testa sull’asfalto. Aveva riportato un grave trauma cranico e i soccorritori lo hanno trasportato, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo. Le sue condizioni erano però gravissime e purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Si tratta di Giorgio Barbanti, 56 anni, residente a Garbatola, frazione del comune di Nerviano.

Sulla sella posteriore della moto c’era uno dei suoi due figli, un bambino di 11 anni. Dopo le prime cure e visite sul posto, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda, in codice giallo. Non è in pericolo di vita, dalle ultime notizie sembra che abbia solo una contusione al braccio. Anche la conducente dell’autobus, una donna di 45 anni ha avuto bisogno di essere soccorsa ed è stata poi trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, in codice verde, per ulteriore accertamenti medici.

Dei rilievi dell’incidente e della viabilità si è occupata la polizia locale di Milano. Le cause dell’incidente non sono ancora state determinate, ma dai primi rilievi osservazione sembra che Barbanti non abbia visto in tempo che l’autobus della 78 che lo precedeva in direzione di via Diomede, verso il quartiere QT8, si era fermato, forse per consentire l’attraversamento di un pedone sulle strisce pedonali. Per chiarire la dinamica dell’incidente potranno forse essere utili le telecamere posizionate nelle vicinanze del passaggio pedonale e nella zona.